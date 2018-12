Romulo: «Espulsione giusta, mi dispiace tanto per i miei compagni»

Il centrocampista brasiliano è stato espulso al 28' per doppia ammonizione

Genova - «Mi dispiace tanto per l’espulsione, mi dispiace principalmente per i miei compagni». Queste le parole di Romulo, intervistato da Sky nel post-partita di Torino-Genoa. Il centrocampista si è fatto espellere ingenuamente al 28' minuto, rimediando due gialli in poco tempo. Il brasiliano ha aggiunto: «Avremmo fatto benissimo in undici, ne sono certo. Fa male, è la mia prima espulsione in Italia. Il secondo giallo è giusto, non ho visto la palla e ho preso il giocatore del Toro».



Dopo la sua espulsione, Murgita ha inserito Gunter al posto di un attaccante per riequilibrare la squadra: «Mi dispiace anche per Piatek, sono certo che anche oggi avrebbe segnato. Volevamo fare risultato a tutti i costi ma non ci siamo riusciti. Devo avere l’equilibrio giusto per superare questo mio momento difficile».