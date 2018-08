Ronaldo Vieira: «Che sia in campo a giocare o in panchina sarò lì per aiutare la squadra»

Ronaldo Vieira si presenta ai tifosi blucerchiati

Genova - Prime parole di Ronaldo Vieira da blucerchiato, nel video di presentazione caricato dal canale ufficiale del club. Il giocatore esordisce dicendosi entusiasta della nuova esperienza che lo attende, ringraziando il presidente Ferrero per l'occasione ricevuta. Ha molto a cuore l'Inghilterra, la nazione che gli ha permesso di diventare calciatore, nonostante abbia vissuto 10 anni in Portogallo e sia nato in Guinea Bissau.

«Sono molto giovane, devo imparare tutto quello che posso e divertirmi; come squadra dobbiamo divertirci, se lo facciamo si conquistano i tre punti». Come caratteristiche tecniche si sente un centrocampista difensivo, ma è pronto anche ad adattarsi alle scelte di Giampaolo.

Quando ha saputo della Sampdoria ha pensato «Wow, è un grande club!» e ha chiesto consiglio a Berardi (ex Samp, ora al Leeds) che gli ha confermato l'alto livello della squadra e dell'ambiente.

Conclude dicendo: «Che sia in campo a giocare o in panchina sarò lì per aiutare la squadra [...] sono qui per fare del mio meglio».



ph dal sito sampdoria.it