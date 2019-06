Sabato la “Genoa Shipping Run”: le donazioni al reparto di ematologia del Gaslini

Genova - Sabato 29 giugno è in programma la “Genoa Shipping Run”: si tratta di un allenamento di 10 km circa “a ritmo tranquillo” nel cuore della Città e nel Porto di Genova, appuntamento fisso dei runner del mondo dello shipping e della portualità genovese e non solo, che nel corso delle edizioni ha visto la partecipazione di campioni internazionali come Stefano Baldini ed Emma Quaglia. Per questa edizione il testimonial d’eccezione è Valeria Straneo, vice campionessa mondiale di Maratona a Mosca 2013.



L’appuntamento è previsto alle 9.30 al Porto Antico-Zona Bigo, mentre la corsa prenderà il via alle 10. Alle 10.25 in prossimi del Molo Giano è previsto qualche minuto di raccoglimento. Alle 10:45 è previsto il termine della corsa – raccolta delle donazioni in favore dell’Unità di Ematologia Oncologica dell’Ospedale Gaslini.