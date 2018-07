Samp a Londra: Fulham e Watford le prossime amichevoli

Genova - La Sampdoria si è messa in marcia per raggiungere il Regno Unito, dove atterrerà a metà pomeriggio con il proprio volo charter EZE9680, in partenza dall’Aeroporto “Cristoforo Colombo”. I blucerchiati si sono ritrovati questa mattina al “Gloriano Mugnaini” per una seduta di allenamento a base di esercitazioni tecniche, al termine delle quale il gruppo si è trasferito all’AC Hotel per il pranzo.



In vista delle due amichevoli in terra inglese contro Fulham (1° agosto, ore 20.45 italiane) e Watford (4 agosto, ore 16.00 italiane), Marco Giampaolo ha stilato la lista dei 23 convocati. Nell’elenco figura anche Omar Colley, che oggi ha usufruito di un giorno di permesso e che raggiungerà il resto della squadra direttamente a Londra.



Portieri: Audero, Belec, Rafael.



Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Tavares, Sala.



Centrocampisti: Barreto, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Verre.



Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic.