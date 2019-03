Samp: a parte Ramirez, Tonelli, Murru e Barreto

Genova - Si è concluso il quinto allenamento settimanale della Sampdoria in vista della gara esterna di domenica pomeriggio contro la SPAL. Marco Giampaolo e lo staff hanno condotto un allenamento a base di esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della prossima partita.



Seduta specifica sul campo per Nicola Murru. Individuali in palestra per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Programmi di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari. Domani, sabato, seduta al mattino e, a seguire (12.45), conferenza stampa dell’allenatore