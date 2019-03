Genova - La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti a Bogliasco per preparare la gara di mercoledì contro il Torino all’Olimpico. A Bogliasco la squadra è stata divisa in due: quelli in campo contro il Milan hanno svolto una seduta rigenerativa sotto gli sguardi del vicepresidente Antonio Romei e dei direttori Walter Sabatini e Carlo Osti – gli altri sono stati sottoposti ad un allenamento tecnico-tattico.



Hanno lavorato a parte Ekdal, Caprari e Barreto: il centrocampista svedese difficilmente sarà della gara come ha spiegato al termine della partita contro il Milan l’allenatore Marco Giampaolo. La squadra si ritroverà domani mattina e poi nel pomeriggio la squadra lascerà Genova e andrà in ritiro a Novara.