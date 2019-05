Genova - In un ventoso e freddo pomeriggio di maggio secondo allenamento settimanale della Sampdoria in vista della trasferta di domenica in casa del Chievo Verona. Sul campo 2 del “Mugnaini” i blucerchiati sono stati sottoposti ad una seduta a base di esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partitelle a tema.



Singoli di recupero agonistico sul campo per Joachim Andersen e Grégoire Defrel; terapie e sessioni individuali specifiche per Emil Audero, Nicola Murru e Júnior Tavares. Domani altro pomeridiano in agenda.



