Genova - Emil Audero e Dennis Praet sono rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali e hanno partecipato al secondo allenamento settimanale in vista di Sampdoria-Milan. Seduta in cui il gruppo si è concentrato su sviluppo individualizzato della forza in palestra e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini” con esercitazioni tecniche e partitelle a tema a rettangolo da gioco ridotto.



Non hanno lavorato con il gruppo Manolo Gabbiadini (leggero stato febbrile) e Bartosz Bereszynski (ancora a Poznan a causa dell’attacco influenzale accusato durante il periodo d’impegni con la Polonia). Gianluca Caprari ha ripreso a Bogliasco il programma di recupero agonistico; percorso personalizzato anche per Edgar Barreto.



