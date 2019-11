Samp, ancora out il portiere Seculin: domani parla Ranieri

Genova - Secondo giorno di lavoro per la Sampdoria in vista della gara di domenica alle 15 al “Ferraris” con l’Atalanta. Lo staff ha suddiviso l’allenamento in tre parti: inizialmente la squadra si è ritrovata in sala video per poi trasferirsi sul campo 2 del “Mugnaini” per attivazione atletica, esercitazione tecnica e partita finalizzata allo sviluppo del possesso palla. Per la terza fase, una partita a tema su campo largo, sono stati esentati i calciatori maggiormente impiegati a Ferrara.



Domani, venerdì, è in scaletta la terza seduta mattutina settimanale al termine della quale, alle ore 13.00, Claudio Ranieri incontrerà i media in conferenza stampa.