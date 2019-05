Samp, Andersen a parte: a rischio la sfida del Tardini

Genova - Penultimo allenamento a Bogliasco per la Sampdoria in vista della gara contro il Parma in programma alle 15 allo stadio Tardini. Dopo i lavori individuali di prevenzione in palestra e il riscaldamento atletico, il gruppo ha svolto esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Nove, in tutto, i ragazzi dell’Academy blucerchiata che hanno partecipato alla seduta che Marco Giampaolo ha fatto svolgere al “Gloriano Mugnaini” sotto lo sguardo del direttore sportivo Carlo Osti.



Dubbio. Oltre ai sicuri assenti Gastón Ramirez, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli, resta in dubbio la presenza in Emilia di Joachim Andersen. Il difensore – già out con la Lazio per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra – anche oggi ha lavorato a parte: per lui un’intensa sessione atletica di recupero agonistico con il preparatore Umberto Borino. Domani rifinitura mattutina, a conferenza stampa di Marco Giampaolo