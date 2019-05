Genova - Primo maggio di lavoro per la Sampdoria. Sotto il sole di Bogliasco la Sampdoria ha svolto una doppia sessione di allenamento in vista della trasferta di Parma. Al mattino è andata in scena una seduta a gruppi incentrata su sviluppo della forza e trasformazione con esercitazioni tattiche a reparti per tutti i calciatori a disposizione di Marco Giampaolo. Nel pomeriggio gli stessi disponibili hanno svolto una sessione tecnico-tattica sul campo 1 alla quale hanno partecipato anche i Primavera Tommaso Farabegoli e Jamie Yayi Mpie.



Omar Colley è tornato a lavorare con i compagni dopo lo stop causato da un virus influenzale intestinale. Ancora una giornata di lavori personalizzati individuali invece per Joachim Andersen, che sta smaltendo il fastidio muscolare alla coscia destra che gli ha già impedito di essere disponibile per l’ultima gara con la Lazio. Domani è in programma una seduta pomeridiana.