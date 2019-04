Samp, Andersen e Praet seguiti all´estero

Il difensore danese nel mirino dell'Atletico Madrid, il centrocampista dell'Arsenal

Genova - In attesa dell’apertura del calciomercato i gioielli della Sampdoria sono nel mirino di molti club: due giocatori in particolare piacciono all’estero, si tratta del difensore Joachim Andersen e del centrocampista Dennis Praet.



Club - Il difensore danese, stando al quotidiano As è seguito dall'Atletico Madrid che a giugno perderà Godin ma non è ancora tramontata la pista Tottenham con il club pronto a farsi sotto in estate. Nel maggior campionato inglese potrebbe finire anche Praet con l’Arsenal che sarebbe pronta a versare nelle casse blucerchiate sui venti milioni. In caso di esito positivo ai Gunners potrebbe trovare altre due conoscenze della Samp, Mustafi e Torreira.