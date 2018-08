Samp, arriva Saponara al fotofinish: prestito con diritto di riscatto

Un milione per il prestito, il diritto di riscatto a nove milioni di euro

Genova - Dopo Lorenzo Tonelli è Riccardo Saponara il secondo colpo di giornata della Sampdoria. Non sarà dunque Simone Zaza, come sembrava in un primo momento, a completare il reparto offensivo blucerchiato, rimasto orfano di Duvan Zapata.



I dettagli - Il trequartista della Fiorentina arriverà all'ombra della Lanterna in prestito con diritto di riscatto. Un milione di euro per il prestito e riscatto del cartellno fissato a nove milioni.