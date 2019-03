Samp - Atalanta 1-2. I nerazurri espugnano il Ferraris

Genova - Sampdoria: Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Ramirez, Jankto, Sau, Tavares, Bereszynski, Tonelli, Ferrari, Tonelli, Defrel.



Atalanta: Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello, Hateboer; de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. A disp: Berisha, Rossi, Palomino, Reca, Castagne, Pessina, Ibanez, Colpani, Pasalic, Barrow



Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.



Primo Tempo

1' Tiro di Ilicic alto



6' Lancio troppo lungo per Quagliarella, para Gollini senza problemi



14' Fermato Gabbiadini in fuorigioco



15' Cross di Zapata, palla in corner



18' Praet tenta la grande giocata ma il pallonetto termina fuori



25' Punizione battuta da Ilicic, palla alta sopra la traversa



26' Tiro di Ekdal rasoterra, palla che lambisce il palo



33' Colpo di testa di Hateboer, palla a lato



34' Colpo di Mancini, pallone alto sopra la traversa



37' Cross di Ilicic dalla destra, la difesa della Samp libera



40' Colpo di testa di Zapata, palla fuori



41' Linetty spreca il vantaggio calciando d'esterno, Gollini respinge



42' Tiro di Praet, para Gollini a terra



45' Saponara esce per in infortunio, spazio a Ramirez



46' Finisce il primo tempo al Ferraris sullo 0-0



Secondo Tempo

2' Tiro debole di Gabbiadini, para Gollini



3' Salvataggio di Sala su Gosens pronto a calciare in porta



5' Gol Atalanta Zapata riesce a toccare il pallone e Audero battuto



13' Tiro di Gabbiadini che termina sull'esterno della rete



14' Esce Sala per infortunio, dentro Bereszynski



20' Ramirez atterrato in area, è calcio di rigore. Gasperini protesta e viene espulso



22' GOL SAMP Quagliarella dal dischetto, Gollini è battuto



28' Pasalic al posto di Gomez



32' Miracolo di Audero su colpo di testa di Pasalic



33' Gol Atalanta Gosens al volo e palla alle spalle di Audero



39' Fuori Linetty, dentro Defrel



42' Colpo di testa di Ekdal, Gollini devia



45' Saranno 6' di recupero