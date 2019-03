Samp - Atalanta, Giampaolo: «Scontro diretto, serve una prova perfetta»

Recuperati Quagliarella, Tonelli e Ramirez.

Genova - «La sfida contro l’Atalanta è uno scontro diretto per l’Europa e mi aspetto dai ragazzi una prova di sacrificio. Affrontiamo una squadra composta da tanti giocatori di qualità che gioca un calcio propositivo»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria alla vigilia della partita contro la formazione allenata da Gian Piero Gasperini.

Formazione - Recuperi importanti per il tecnico doriano che però non ha ancora deciso chi mandare in campo: «Quagliarella sta bene ed è convocato come Ramirez e Tonelli: questi due però hanno bisogno di ritrovare il ritmo partita».



Carica - Giampaolo ha parlato del pubblico: «So che si è dato appuntamento molto presto e noi dobbiamo essere orgogliosi di giocare gare come quella di domani con i tifosi sempre al nostro fianco».



Ricordi - La Sampdoria non giocherà contro l’Atalanta con la maglia blucerchiata ma con una casacca che ricorda i 120 anni della Sampierdarenese: «Ho chiesto alla società di tenerne una che la voglio portare a casa».