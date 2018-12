Samp, Barreto e Regini lavorano con il gruppo

La sfida contro il Milan il 12 gennaio alle 18

Genova - Esercitazioni e partitelle a tema tattico: è stato questo il menu dell'allenamento pomeridiano della Sampdoria in vista della sfida contro il Parma in programma domenica alle 15.



Alla seduta hanno preso parte anche Edgar Barreto e Vasco Regini, sempre impegnati nel percorso di recupero della miglior condizione fisica. Sul fronte dei singoli specifico per Lorenzo Tonelli, fisioterapia per Bartosz Bereszynski. Domani, venerdì, la squadra tornerà all’opera in mattinata.



Si giocherà alle 18 la gara degli ottavi di Coppa Italia tra Sampdoria e Milan in programma sabato 12 gennaio.