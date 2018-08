Samp, Barreto: «Sono rimasto per dare una mano ai giovani a crescere»

Il centrocampista ha parlato della prossima stagione e del suo futuro

Genova - Edgar Barreto, uno dei veterani della squadra blucerchiata, ha parlato al Secolo XIX spaziando su vari argomenti. Innanzitutto si è detto felice del rinnovo :«è stata una testimonianza di fiducia da parte della società alla mia età. Sono rimasto per dare il mio contributo come sempre ma anche per dare una mano ai giovani a crescere». Ha parlato poi della sua posizione in campo, precisando di poter giocare anche da regista - come già faceva a Palermo - oltre che da mezzala. Infine riguardo ad un suo futuro da allenatore: «È una cosa che mi intriga, ci sto pensando».