Samp - Bologna 4-1. Vittoria netta del Doria

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Saponara, Ekdal, Sala, Jankto, Colley, Tavares, Defrel, Rolando, Kownacki.



Bologna: Skopupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svanberg, Krejci; Santander, Falcinelli. Allenatore: Inzaghi. A disp: Da Costa, Gonzalez, De Maio, Paz, Orsolini, Nagy, Mbaye, Donsah, Destro, Palacio, Okwonkwo, Dijks



Arbitro: Abisso di Palermo



Primo Tempo

6' Caprari anticipato al momento del tiro



8' Audero anticipa Krejci pronto a calciare



10' GOL SAMP Caprari sulla sinistra salta due uomini e mette in area di rigore dove arriva Praet che batte Skorupski



16' Tiro di Santader, Audero manda in corner



17' Gol Bologna Poli calcia, Audero respinge ma il pallone termina in porta. Il centrocampista non esulta



25' GOL SAMP Ramirez ruba palla a Pulgar e serve Quagliarella che di destro batte Skorupski



40' GOL SAMP Gran palla di Caprari per Ramirez che batte il portiere del Bologna in uscita



44' Gran tiro dalla distanza di Quagliarella e palla che finisce fuori



45' Quagliarella cerca Caprari che manda alto sopra la traversa



46' Finisce il primo tempo sul 3-1 per la Sampdoria



Secondo Tempo

8' Ammonito Calabresi per gioco scorretto



11' Fuori Falcinelli, dentro Palacio



16' Colpo di testa di Santader, palla alta



17' Fuori Vieira, dentro Ekdal



19' Krejci riceve da Santander ma calcia malamente



20' Dentro Defrel, fuori Caprari



22' Ammonito Santander per fallo su Linetty



23' GOL SAMP Linetty imbecca Quagliarella che di sinistro batte Skorupski



29' Destro di Svanberg, palla alta



33' Giallo a Linetty per gioco scorretto



39' Fuori Linetty, dentro Jankto



47' Finisce qui la sfida del Ferraris, la Samp batte il Bologna 4-1