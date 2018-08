Samp, c´è l´accordo per Zaza

Affare da 14 milioni totali per comprare Zaza dal Valencia

Genova - La Sampdoria ha trovato l'accordo con il Valencia per Simone Zaza. 14 milioni - 2 da pagare subito e 12 il prossimo anno - hanno convinto la dirigenza spagnola e l'attaccante torna in Italia dopo due stagioni passate in Inghilterra e Spagna.



Il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzi annuncia sul suo sito che l'attaccante è atteso lunedì in Italia, per lui si prospetta un quadriennale.



ph dal profilo facebook "Simone Zaza"