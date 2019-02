Samp - Cagliari 1-0. Decisivo Quagliarella su rigore

Genova - Sampdoria: Audero; Sala, Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Bahloui, Sau, Tavares, Gabbiadini, Bereszynski, Ferrari.



Cagliari: Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita, Doratiotto; Pavoletti. All.: Rolando Maran. A disp: Rafael, Aresti, Bradaric, Olivsa, Lykogiannis, Faragò, Leverbe, Srna, Verde, Romagna.



Arbitro: Massimi di Termoli



Primo Tempo

6' Prime fasi di studio al Ferraris



8' Audero anticipa Pavoletti pronto a calciare



11' Tiro di Cigarini da fuori area, palla alta



16' Prima occasione della gara per la Samp: Jankto prova a girare di destro ma Cragno fa sua la sfera



19' Giallo pesante a Ekdal, è squalificato per Ferrara



22' Tiro in scivolata di Barella, palla out



26' Tiro al volo di Barella, palla alta



27' Tiro debole di Jankto, para Cragno a terra



31' Doppia conclusione da parte di Quagliarella murata dalla difesa del Cagliari



33' Padoin calcia, Audero fa i miracoli



34' Giallo a Deiola per gioco scorretto



46' Destro di Saponara a lato



47' Finisce il primo tempo al Ferraris sullo 0-0



Secondo Tempo

5' Samp vicina al gol con Defrel, palla alta di poco



7' Fuori Saponara, dentro Gabbiadini



18' Sampdoria vicina al gol con Quagliarella ma Cragno si supera



19' Calcio di rigore per la Sampdoria per atterramento di Gabbiadini. Giallo a Pellegrini, autore del fallo



21' GOL SAMP Quagliarella daòl dischetto spiazza Cragno



26' Tiro di Gabbiadini respinto



35' Fuori Murru, dentro Bereszynski



43' Fuori Defrel. dentro Vieira



47' Tiro di Gabbiadini deviato in corner



50' Finisce al Ferraris, la Sampdoria vince 1-0