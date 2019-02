Samp - Cagliari, Giampaolo: «Basta passi falsi, dobbiamo lottare per l´Europa»

Assenti Ramirez, Tonelli e Linetty. Toccherà a Jankto in mezzo al campo

Genova - «Prima di soffermarmi sulla partita del Ferraris il mio pensiero va a Giovanna Romanato scomparsa pochi giorni fa. Conoscevo la sua storia prima di venire qua perché ho avuto molti giocatori legati a lei che andavano a trovarla»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della gara contro il Cagliari in programma al Ferraris.



Avversario - Il tecnico doriano ha poi analizzato il momento fisico della squadra reduce da tre sconfitte consecutive: «Dobbiamo tornare alla vittoria per stare attaccati al treno dell’Europa. Non ci saranno Ramirez e Tonelli infortunati e Linetty squalificato ma ho una rosa di valore e quindi chi scenderà in campo sono convinto darà tutto».



Carattere - «Se vado ad analizzare le ultime due sconfitte dopo il ko interno contro il Frosinone i ragazzi erano a terra con il morale. A San Siro la squadra ha giocato, c’era rabbia per come è finita. Noi dobbiamo tornare a lottare e a convivere con le pressioni. Domani tocca a Jankto mentre in attacco non ho ancora deciso chi affiancherà Quagliarella».