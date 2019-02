Samp - Cagliari, Giampaolo: «Tre punti fondamentali dopo le ultime sconfitte»

Il mister doriano contento della vittoria dopo un periodo di appannamento

Genova - «Non è stata una partita semplice ma l'importante è aver vinto. Nel primo tempo abbiamo giocato con qualche preoccupazione di troppo mentre nella ripresa siamo migliorati sul piano individuale e ci sono state le occasioni per portare a casa a partita»: lo ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della gara terminata 1-0 contro il Cagliari.



Episodi - Il tecnico blucerchiato ha risposto così a chi gli chiedeva il fallo di Deiola e il rigore concesso per fallo su Gabbiadini: «Sul primo episodio mi hanno detto che c'era il rosso, mentre non ho visto il penalty nel secondo tempo, però mi è stato riferito di un tocco di mano su conclusione di Defrel. C'è da dire che l'arbitro ha usato un metro di giudizio all'inglese ma va bene così».



Stagione - «Oggi era fondamentale vincere per continuare ad alimentare il sogno. Ho messo in campo una squadra offensiva per portare a casa il successo. Murru? E' uscito perchè non stava bene, mentre Jankto ha fato benino. A Ferrara mancherà Ekdal ma è presto per dire chi ci sarà al suo posto».