Samp - Cagliari, scattano le promozioni per riempire il Ferraris

Genova - L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto dei biglietti e le promozioni in atto per Sampdoria-Cagliari, gara in programma domenica 24 febbraio p.v. (ore 12.30) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 25.a giornata della Serie A TIM 2018/19. Clicca qui per tutte le info.



Acquario di Genova + Stadio

Mostrando il tagliando dell’Acquario di Genova sarà possibile acquistare a metà prezzo un biglietto per i settori Distinti o Gradinata Nord. L’operazione si potrà effettuare solo al Service Center di via Cesarea 97r (consulta qui gli orari di apertura) e presso i botteghini dello stadio presentando, oltre al biglietto dell’Acquario, un documento d’identità.



Mostra Paganini Rockstar + Stadio

Mostrando il tagliando della mostra Paganini Rockstar, in programma fino al 10 marzo 2019 al Palazzo Ducale di Genova, sarà possibile acquistare a metà prezzo un biglietto per i settori Distinti o Gradinata Nord. L’operazione si potrà effettuare solo al Service Center di via Cesarea 97r e presso i botteghini stadio presentando, oltre al biglietto della mostra, un documento di identità. Presentando alle biglietterie di Palazzo Ducale il biglietto della partita o l’abbonamento U.C. Sampdoria 2018/19 sarà altresì possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’ingresso della stessa mostra.



Ipercoop

Fino al 10 marzo 2019 i possessori del tagliando di Sampdoria-Cagliari e tutti gli abbonati U.C. Sampdoria 2018/19 avranno diritto al 10% di sconto su una spesa di minimo 100 euro presso l’Ipercoop ‘l’Aquilone’ di Genova Bolzaneto.