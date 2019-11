Samp cerca punti a Ferrara contro la Spal: Ranieri medita alcuni cambi

Genova - Nove partite senza vittorie lontano dal Ferraris: è il bottino della Sampdoria tra il vecchio e il nuovo campionato che dovrà provare a sfatare a Ferrara, lunedì sera nella gara contro la Spal. I blucerchiati fino a questo momento hanno totalizzato due pareggi e sette sconfitte.



La formazione allenata da Claudio Ranieri, dopo il pareggio conquistato in extremis contro il Lecce ha bisogno di punti per togliersi dall’ultimo posto in classifica. Il tecnico della Sampdoria dovrebbe cambiare ancora: Linetty è recuperato e potrebbe trovare spazio in mezzo al campo con Bertolacci ed Ekdal mentre in difesa Murillo potrebbe riprendere il suo posto al fianco di Colley. Ramirez potrebbe essere confermato sulla trequarti pronto a lanciare le due punte che dovrebbero essere Gabbiadini e Quagliarella.