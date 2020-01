Samp che batosta all´Olimpico: la Lazio dilaga 5-1

Genova - Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Aberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Vavro, D. Anderson, Parolo, Berisha, Minala, A. Anderson, Correa, Adekanye.



Sampdoria: Audero, Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Caprari. All. Ranieri. A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Ekdal, Bonazzoli, Rigoni, Regini, Maroni, Léris, Quagliarella, Rocha, Bertolacci.



Arbitro: Chiffi di Padova.



Senza storia la partita dell’Olimpico: la Sampdoria cade sotto i colpi della Lazio che vince senza problemi 5-1. Una gara da dimenticare per i blucerchiati mai pericolosi e presi d’infilata dai biancocelesti.



Ranieri cambia rispetto al Brescia con Colley che torna dopo il turno di squalifica mentre per un problema fisico Quagliarella e al suo posto a fianco di Gabbiadini c’è Caprari.



Al primo affondo la Lazio trova il vantaggio: Audero respinge il tiro di Immobile, sul pallone si fionda Caicedo che anticipa Colley e insacca. Il gol galvanizza i biancocelesti che raddoppiano con Immobile su calcio di rigore concesso da Chiffi per fallo di mano di Murru. Lo stesso attaccante della Lazio si ripete poco dopo infilando Audero per il 3-0 che chiude il primo tempo.



Nella ripresa la musica non cambia, la Lazio continua a fare la partita segnando il 4-0 con Bastos subentrato dalla panchina al posto di Radu e con Immobile su rigore concesso dal Var per il fallo di mano di Colley. I blucerchiati si ricordano di essere in campo soltanto al 25’ quando Linetty insacca all’angolino con un tiro da fuori area. Nel recupero Immobile spreca il 6-1 e la possibilità di portarsi il pallone a casa. Finisce così all’Olimpico, la Sampdoria deve riordinare le idee per la gara contro il Sassuolo di domenica scorsa dove mancherà Chabot espulso.