Samp - Chievo 2-0. Terzo successo di fila per il Doria

Genova - Sampdoria: Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disp: Belec, Vieira, Leverbe, Tonelli, Jankto, Defrel, Ramirez, Tavares, Ferrari, Rolando, Kownacki.



Chievo: Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Leris, Obi, Radovanovic, Jaroszynski; Kiyine; Stepinski, Meggiorini. All.: Di Carlo. A disp: Semper, Tanasijevic, Rigoni, Rossettini, Giaccherini, Djordjevic, Grubac, Depaoli, Pellissier, Tomovic, Vignato, Hetemaj.



Arbitro: Giua di Olbia



Primo Tempo

5' Tiro di Stepinski e palla che finisce a lato



8' Tiro al volo di Caprari, palla fuori



15' Primo cambio nel Chievo: fuori Obi, dentro Hetemaj



17' Tiro di Murru, palla lontano dai pali di Sorrentino



23' Gara spezzettata in questa prima metà di tempo



26' Tiro di Kiyine, para Audero



30' Tiro di Kiyine e pallone sul fondo



35' Caprari da fuori area, palla alta sopra la traversa



43' Primo tempo con pochi sussulti



47' Tiro di Praet, Sorrentino respinge



48' Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 0-0



Secondo Tempo

Nella Samp fuori Saponara e al suo posto Ramirez



47' GOL SAMP Punizione per la Samp, Quagliarella di tacco insacca alle spalle di Sorrentino



50' Tiro di Quagliarella, para Sorrentino a terra



61' Giallo a Ekdal per gioco scorretto



59' GOL SAMP Ramirez di piatto su cross di Murru



63' La Sampdoria controlla, il Chievo fa fatica a ripartire



73' Tiro di Linetty dalla distanza, para Sorrentino in due tempi



83' Punizione battuta da Quagliarella, è traversa



84' Ammonito Ramirez



86' Fuori Praet, dentro Jankto



93' Finisce qui, la Sampdoria batte il Chievo 2-0