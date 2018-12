Samp - Chievo, Giampaolo: «Per portare a casa la vittoria serve una gara perfetta»

Il tecnico doriano aggiunge: «La nostra arma in più sono i tifosi»

Genova - «Per battere il Chievo servirà l’apporto dei nostri tifosi. Affrontiamo una squadra in salute che con l’arrivo di Domenico Di Carlo sta facendo bene e quindi è fondamentale sbagliare il meno possibile»: così l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo inquadra la sfida contro i clivensi al canale ufficiale della società.



Scelte - Il mister doriano non ha ancora deciso chi mandare in campo ma ha in mente qualche cambio: «Sia mercoledì che contro la Juve varierò gli undici ma in campo andrà sempre la migliore formazione. E’ la prima volta che giochiamo il 26 dicembre e sicuramente a livello mentale non è facile ma dobbiamo essere concentrati per portare a casa i tre punti».