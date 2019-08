Samp cinica, Crotone battuto 3-1: a segno Caprari, Quagliarella e Maroni

Genova - Crotone: Cordaz, Cuomo, Golemic, Gigliotti, Benali, Molina, Barberis, Zanellato, Rutten, Messias, Nanni. All. Stroppa. A disp: Figliuzzi, Festa, Mustacchio, Bellodi, Crociata, Itrak, Gomelt, Kargbo, Evan’s, Zak, Panza, Mariani.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Jankto, Vieira, Linetty, Ramirez, Caprari, Quagliarella. All. Di Francesco. A disp: Falcone, Augello, Chabot, Ekdal, Barreto, Bonazzoli, Depaoli, Thorsby, Maroni, Gabbiadini, Ferrari, Léris.



Arbitro: Sacchi di Macerata

Commento

Una Sampdoria cinica batte il Crotone 3-1 e si qualifica per il quarto turno di Coppa Italia dove affronterà il Cagliari: a segno per i blucerchiati Caprari, Quagliarella su calcio di rigore e Maroni. Di Francesco sceglie il 4-3-3 con Audero tra i pali, linea difensiva composta da Bereszynski, Colley, Murillo e Murru. Con Vieira davanti alla difesa ai lati presenti Jankto e Linetty. In attacco il tridente è formato da Ramirez, Quagliarella e Caprari. All’8 del primo tempo il Crotone trova il gol con Molina bravo a sfruttare una mancata copertura difensiva di Bereszynski e a battere Audero. Al 19’ ci prova la Sampdoria con Murillo a impensierire Cordaz ma il colpo di testa è debole e l’azione sfuma. Al 29’ il Crotone rischia di andare sul 2-0 ma Benali di testa manda fuori. La Sampdoria, nonostante il momento difficile, trova il pareggio al 37 con Caprari bravo di destro a infilare Cordaz all’angolino. Passano solo cinque minuti e Quagliarella ribalta il primo tempo realizzando il calcio di rigore concesso da Sacchi per fallo su Murru. Finisce il primo tempo allo Scida. Nella ripresa è il Crotone a fare la gara ma la Sampdoria è cinica e trova il tris: Di Francesco toglie Caprari e inserisce Maroni. Il calciatore argentino sfrutta un bel cross di Bereszynski e infila Cordaz. Poi la partita scivola via con i padroni di casa alla ricerca del gol per accorciare il risultato e la Sampdoria a difendere il risultato. Nel recupero da registrare l’infortunio a Maroni con il giocatore uscito in barella. Finisce il match: la Sampdoria passa il turno e inizia bene la sua stagione. Domenica sera alle 20.45 al Ferraris l’esordio contro la Lazio.





Secondo Tempo

52' Finisce allo Scida, Sampdoria qualificata al turno successivo di Coppa Italia



45' Saranno 6 di recupero



36' Destro di Messias fuori



25' Fuori Ramirez, dentro Ekdal



21' Giallo a Bereszynski



19' Tiro di Maroni, Cordaz rinvia



15' GOL SAMPDORIA Maroni di testa e Cordaz è battuto



14' Fuori Caprari, dentro Maroni



12' Soffre la Sampdoria contro il Crotone



10' Giallo a Jankto per gioco scorretto



9' Crotone ancora pericoloso, palla in corner su tiro di Barberis



8' Rutten calcia, Audero devia



3' Punizione battuta da Barberis, palla di poco fuori



Primo Tempo

48' Finisce il primo tempo allo Scida



45' Jankto da fuori area, palla fuori di poco



42' GOL SAMPDORIA Quagliarella dal dischetto batte infila Cordaz



41' Murru atterrato in area di rigore, Sacchi concede il penalty



37' GOL SAMPDORIA Caprari di destro, Cordaz è battuto



35' Audero evita il raddoppio su Messias



31' Giallo pesante a Benali: in caso di passaggio del turno sarà squalificato



29' Crotone vicino al raddoppio con Benali che di testa manda sul fondo



19' Angolo di Ramirez, Murillo di testa ma Cordaz c'è



15' Cordaz sbaglia l'uscita, Quagliarella in rovesciata palla fuori



8' Gol Crotone Molina tutto solo batte Audero



4' Tiro di Quagliarella, da pochi passi Colley prova a battere Cordaz ma Sacchi fischia fuorigioco