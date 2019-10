Samp, cinque assenti per la gara di Bologna

Genova - Riscaldamento, esercitazione tecnica, sviluppi tattici in vista della partita di domani, domenica, a Bologna. Questa la scaletta dei lavori preparata e realizzata da Claudio Ranieri nella giornata di vigilia della sua prima trasferta sulla panchina blucerchiata. Unico indisponibile Andrea Seculin, ancora impegnato in una seduta di terapie e fisioterapia.



Non essendo convocati per la gara del “Dall’Ara”, al termine della seduta collettiva Karol Linetty, Gonzalo Maroni, Vasco Regini e Morten Thorsby hanno svolto un lavoro supplementare metabolico per il miglioramento individuale della preparazione. Per i 23 convocati, pranzo in comune prima della partenza in direzione Emilia.



Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.



Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.



Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Vieira.



Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni