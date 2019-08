Samp confusa, la Lazio dilaga al Ferraris: finisce 3-0

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco. A disp: Falcone, Augello, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Ramirez, Bahlouli, Jankto, Thorsby, Regini, Ferrari, Leris.



Lazio Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disp: Guerrieri, Proto, Bastos, Vavro, Patric, Durmisi, Berisha, Marusic, Cataldi, Adekanye, Anderson.



Arbitro: Gianluca Rocchi

Partita

La Sampdoria crolla nell’esordio stagionale in casa contro la Lazio: al Ferraris finisce 3-0 con le reti realizzate da Immobile (doppietta) e Correa. Un ko reso più pesante per i troppi errori commessi individualmente da parte dei suoi difensori in occasione del secondo e terzo gol. Di Francesco si affida al 4-3-3 con Audero in porta, difesa da destra a sinistra composta da Bereszynski, Murillo, Colley e Murru. A centrocampo spazio a Vieira, Ekdal e Linetty mentre nel tridente offensivo spazio Caprari, Quagliarella e Gabbiadini. La prima conclusione del match è al 9’ con un tiro di Milinkovic che Audero che manda in corner. Al 16’ tocca a Immobile impensierire il portiere di casa che si supera. Poi dopo una metà di tempo con poche emozioni al 38’ arriva il meritato vantaggio della Lazio: Immobile viene lanciato da Luis Alberto e in pallonetto batte Audero. Il Doria però non si scompone e ha una doppia occasione per pareggiare con Vieira e Gabbiadini ma l’estremo difensore ospite dice no. Nella ripresa la musica non cambia, la Lazio quando attacca è micidiale e tra l’11 e il 16’ trova gli altri due gol: nel primo caso Bereszynski perde palla a metà campo Luis Alberto si invola e serve Correa che in diagonale infila Audero. Il terzo gol è opera di Immobile bravo a superare il suo marcatore, Murillo e infilare il portiere della Samp. Il Doria ci ha provato dalla distanza ma il Stakosha non si fa impensierire. Finisce così al Ferraris, la Sampdoria crolla in casa dopo una brutta gara. Domenica alle 20.45 la trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo battuto dal Torino.



Secondo Tempo

47' Finisce al Ferraris con la vittoria della Lazio per 3-0 contro la Samp



36' Sinistro di Bonazzoli, palla che termina sul fondo



34' Tiro di Correa, para Audero



28' Piazzato di Milinkovic, para Audero



16' Gol Lazio Milinkovic lancia Immobile che supera Murillo e poi davanti adAudero segna



11' Gol Lazio Bereszynski perde palla, Luis Alberto si invola e imbecca Correa che infila Audero



7' Gabbiadini dalla distanza, Strakosha manda in corner



5' Immobile calcia, Audero con una mano manda in corner



2' Destro di Linetty, para Strakosha



Primo Tempo

47' Finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio 1-0



46' Gabbiadini dalla distanza, para il portiere della Lazio



43' Ammonito Acerbi per fallo su Gabbiadini



41' Strakosha evita il pareggio su tiro di Vieira



38' Gol Lazio Pallonetto di Immobile e Audero è battuto



37' Milinkovic di testa, palla alta



36' Ci prova Quagliarella, para Strakosha



34' Tiro di Gabbiadini, para Strakosha in due tempi



33' Destro di Immobile ma palla sul fondo



31' Punizione di Gabbiadini da dimenticare



24' Ammonito Ekdal per gioco scorretto



21' Giallo a Lazzari per fallo su Caprari



16' Audero tiene in vita la Samp: deviazione decisiva su tiro di Immobile



9' Milinkovic calcia, Audero devia in corner



6' Destro di Lulic, pallone alto