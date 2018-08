Samp, cosa è cambiato dopo la sessione di mercato

Tanti volti nuovi in ogni ruolo per i blucerchiati, dopo il mercato estivo

Genova - La Sampdoria in questa sessione ha mantenuto fede alle strategie di mercato del periodo Ferrero. Comprare giocatori di prospettiva e realizzare plusvalenze per comprare altri giocatori di prospettiva, mantenendo sempre una rosa completa e competitiva, anche grazie ad un sistema di gioco collaudato ed uno dei migliori allenatori della Serie A.



Il portiere titolare dell'anno scorso Viviano è stato ceduto allo Sporting Lisbona. Al suo posto è arrivato Audero in prestito dalla Juventus, 12 anni di meno e minor propensione agli infortuni, che avevano tormentato Viviano nei 4 anni a Genova. Come secondo preso lo svincolato Rafael, ex-Napoli.



In difesa è cambiata la coppia di centrali titolari. Silvestre ceduto all'Empoli e Ferrari non riscattato dal Sassuolo. Al loro posto sono arrivati Colley dal Genk e Tonelli dal Napoli, che si giocheranno con Andersen il posto da titolari. Come centrale di riserva è stato prelevato Alex Ferrari dall'Hellas Verona. La fascia destra è presidiata dagli stessi terzini dell'anno scorso: Bereszynski e Sala. Sulla sinistra un nuovo acquisto dal Brasile, Junior Tavares, al posto di Strinic, che si contenderà la titolarità con Murru.



A centrocampo non sarà semplice colmare il vuoto lasciato da Torreira, venduto all'Arsenal. Sono stati acquistati un centrocampista di esperienza, Ekdal, e un giovane, Jankto, già rodato nel campionato italiano. Il "parco mezzali" rimane invariato con Praet, Linetty e Barreto. Dal Leeds è stato prelevato quello che potrebbe essere in futuro il regista titolare: il portoghese Ronaldo Vieira.



Tra i trequartisti fuori Ricky Alvarez, dentro Riccardo Saponara dalla Fiorentina. Il titolare dovrebbe rimanere Ramirez. Anche Caprari può giocare in quella posizione.

L'attacco rimane per 3/4 invariato con Quagliarella, Caprari e Kownacki. Ceduto Zapata all'Atalanta è stato sostituito con Defrel dalla Roma.



La squadra è completa dal punto di vista numerico, con almeno due giocatori per ruolo, nonostante l'infortunio di Regini in pre-campionato. Un'incognita è come sarà sostituito Torreira: difficilmente un giocatore riuscirà a sostituirlo senza farne sentire la mancanza in entrambe le fasi di gioco, però il livello del reparto è complessivamente alto (soprattutto con l'aggiunta di Jankto) e questo dovrebbe compensarne l'assenza. Altra criticità può essere l'attacco, che la scorsa stagione è riuscito a fornire un sufficiente numero di gol grazie alla straordinaria stagione di Quagliarella, che difficilmente potrà ripetere vista l'età e i ritmi che il gioco di Giampaolo richiede. Al di là del contributo che darà Defrel, sarà necessaria una crescita sensibile di Caprari e Kownacki.