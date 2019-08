Samp, doppio a Bogliasco: a parte Jankto e Maroni

Genova - Doppio allenamento per la Sampdoria che continua la preparazione per il debutto nella Serie A contro la Lazio in programma domenica alle 20.45 al Ferraris.



Dopo una mattinata a reparti, con inizio atletico per lo sviluppo della trasformazione ed esercitazioni tattiche sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, Eusebio Di Francesco e staff hanno diretto nel pomeriggio un’esercitazione tecnica e una partita a tema sul campo 2. Lavoro specifico per Jakub Jankto; programma di recupero fisioterapico anche in acqua per Gonzolo Maroni. Domani i blucerchiati torneranno all’opera a Bogliasco per una seduta pomeridiana.