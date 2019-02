Samp, doppio a Bogliasco: riposo per Praet, Audero seduta in piscina

Genova - Doppio allenamento per la Sampdoria a Bogliasco in vista della sfida casalinga contro il Frosinone in programma domenica alle 15. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati sono stati impiegati in una sessione mattutina a gruppi incentrata su forza in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo alla quale ha partecipato anche la Primavera di Simone Pavan. Nel pomeriggio il programma ha previsto un unico gruppo impegnato in mini-partite a tema.



Riposo per Dennis Praet, alle prese con un leggere stato influenzale. Doppia seduta individuale per Jacopo Sala, che sta intensificando il lavoro di recupero, mentre Edgar Barreto prosegue il proprio iter riabilitativo. Seduta rigenerativa in piscina per Emil Audero. Domani è in programma un allenamento pomeridiano.



Per i tifosi che non potranno essere al Ferraris Sampdoria - Frosinone è live e in esclusiva su DAZN.