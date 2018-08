Samp, ecco chi potrebbe arrivare nelle ultime di mercato

Sabatini e Osti si stanno muovendo per dare a Giampaolo le due pedine che mancano

Genova - Ultime ore del calciomercato - chiude domani sera - e la Sampdoria deve ancora piazzare almeno un paio di colpi. Con l'arrivo di Ekdal dall'Amburgo il centrocampo è, quantomeno dal punto di vista numerico, completo. Situazione diversa per difesa e attacco.

La retroguardia ha bisogno di un centrale di difesa dopo l'infortunio che terrà Regini lontano dai campi per lungo tempo. Tra i nomi più caldi c'è Tonelli, 28 anni, difensore già pronto per la "linea" di Giampaolo. Ha passato due anni in panchina a Napoli ed è in cerca di una piazza in cui riscattarsi. L'alternativa può essere il classe '93 Djimitsi dell'Atalanta, più acerbo di Tonelli, ma con un buon potenziale che potrebbe trasfigurarsi in una futura plusvalenza per Ferrero in un futuro prossimo. In questi ultimi giorni si è parlato anche di un altro 25enne: il difensore Guillermo Varela del Penarol.

Passando al capitolo attacco, ieri la Samp ha incassato il "no" di Driussi. L'attaccante dello Zenit ha rifiutato il trasferimento - si parlava di un pagamento dilazionato per una cifra intorno ai 20 milioni - per evitare alla moglie lunghi viaggi e stress durante la gravidanza. Il nome su cui si punta dovrebbe essere adesso Oberlin del Basilea, classe '97. Intorno a lui gravita l'interesse di altri club europei, ma la punta prediligerebbe un trasferimento in Italia. Gli altri nomi sono Niang del Torino e Abraham del Chelsea (l'anno scorso in prestito allo Swansea).