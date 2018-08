Samp, Ekdal potrebbe esse la novità contro il Napoli

Il centrocampista svedese provato come regista da Giampaolo

Genova - Si prospettano novità a centrocampo nella sfida di domenica sera contro il Napoli. I blucerchiati contro l'Udinese hanno deluso e il centrocampo ha subito il dinamismo dell'Udinese per tutta la gara. Barreto, più degli altri, è parso in difficoltà a gestire certi ritmi.

Giampaolo sta valutando l'inserimento nell'11 titolare di Ekdal. Lo svedese, subentrato domenica, è parso immediatamente più in palla e in allenamento sta provando a giocare da play di centrocampo. Probabilmente contro il Napoli sarà il regista supportato da Jankto e Linetty.

Ekdal è stato anche convocato dal ct della Svezia per le partite del 6 e del 10 settembre.