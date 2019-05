Samp - Empoli 0-0. Secondo Tempo

Genova - Sampdoria: Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella. All Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Ramirez, Linetty, Sau, Tavares, Bereszynski.



Empoli: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennancer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. All. Andreazzoli. A disp: Provedel, Perucchini; Brighi, Acquah, Pasqual, Capezzi, Rasmussen, Oberlin, Nikolaou, Ucan



Arbitro: Doveri di Roma



Primo Tempo

Defrel alza bandiera bianca nel riscaldamento, dentro Gabbiadini



7' Primi minuti di studio da parte delle due squadre



8' Palo colpito da Caputo



9' Quagliarella di piatto, palla alta



16' Tiro di Caprari deviato sul fondo



17' Giallo a Di Lorenzo per gioco scorretto



18' Tiro improvviso di Jankto, il portiere dell'Empoli manda in corner

21' Tiro di Gabbiadini ma è tutto inutile, la punta era in fuorigioco



28' Tiro di Jankto sul fondo



30' Ammonito Ekdal per fallo su Krunic



31' Colpo di testa di Quagliarella, il portiere dell'Empoli manda in corner



35' Primo tempo divertente al Ferraris



44' Ci sarà un minuto di recupero



46' Finisce il primo tempo al Ferraris sul punteggio di 0-0



Secondo Tempo