Samp - Empoli, Giampaolo: «Brutto perdere così, non va bene»

Il tecnico blucerchiato deluso per la sconfitta interna

Genova - «La sconfitta non va bene dal punto di vista sportivo, della nostra immagine e della credibilità»: così l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della partita persa 2-1 contro l’Empoli.



Motivazioni - «La Sampdoria al netto delle differenti motivazioni che ci sono non deve perdere in casa. L’Empoli sul piano nervoso aveva qualcosa in più e ha sfruttato al meglio le occasioni create. I ragazzi non hanno mai tirato i remi in barca, ero fiducioso che potessero fare una buona gara».



Futuro - Giampaolo ha poi spiegato che ogni decisione in merito alla sua permanenza alla Samp verrà fatto tra dieci giorni: «Sarà fatto con grande serenità, non ha senso parlarne dopo una sconfitta».