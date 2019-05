Samp - Empoli, Romei: «Siamo arrabbiati, perdere non piace a nessuno»

Il vicepresidente su Giampaolo: «Nei prossimi giorni ci incontreremo»

Genova - «Siamo arrabbiati per la sconfitta, le chiacchere da bar non ci interessano»: lo ha dichiarato il vice-presidente della Sampdoria Antonio Romei al termine della partita persa contro l’Empoli al Ferraris.



Campionato - «Dobbiamo invertire i finali di stagione, non è la prima volta che c’è un calo così e questo non va bene. Forse dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale – ha proseguito Romei – ci sono tate partite dove abbiamo fatto molto bene ma non siamo riusciti a fare punti. A volte anche un punto non è da buttare via».



Mister - Romei ha fatto chiarezza sul futuro di Giampaolo: «Nei prossimi giorni ci incontreremo e faremo il punto della situazione ma lo dico con serenità, il nostro rapporto è intenso».