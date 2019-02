Samp - Frosinone 0-1. Blucerchiati irriconoscibili, Ciofani li punisce

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Sala, Ramirez, Jankto, Sau, Ferrari, Tonelli, Defrel.



Frosinone: Sportiello; Capuano, Salamon, Goldaniga; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Ciano. All. Baroni. A disp: Marcianò, Iacobucci, Krajnc, Paganini, Viviani, Gori, Molinaro, Valzania, Sammarco, Verde, Errico, Pinamonti, Trotta



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Primo Tempo

2' Colpo di testa di Capuano, palla che finisce sul fondo



7' Tiro di Quagliarella parato da Sportiello ma è tutto inutile, la punta era in fuorigioco



14' Punizione battuta da Gabbiadini, Ekdal di testa manda a lato



22' La Samp attacca ma non trova gli spazi



25' Gol Frosinone Ciofani riceve da Goldaniga e tutto solo di piatto batte Audero



26' Tiro di Praet, para Sportiello in due tempi



30' Giallo a Cassata per gioco scorretto



34' Giallo a Tavares per gioco scorretto



36' Tiro di Quagliarella respinto da Sportiello



37' Sinistro di Linetty, para Sportiello a terra



43' Ciano calcia a lato



45' Giallo a Ciano. Finisce il primo tempo al Ferraris



Secondo Tempo

4' Destro di Ekdal alto



8' Pallonetto di Ciano alto ma è fuorigioco



11' Fuori Saponara e Gabbiadini, dentro Ramirez e Defrel



18' La Sampdoria non trova gli spazi per fare male alla difesa ospite



23' Colpo di testa di Andersen troppo debole, para Sportiello



29' Fuori Ekdal, dentro Sau



37' Testa di Colley, Sportiello manda in corner



42' Tiro di Praet respinto in due tempi



45' Saranno 5 di recupero



50' Finisce qui, Samp battuta 1-0 dal Frosinone