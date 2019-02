Samp - Frosinone, Giampaolo: «C´è amarezza, è mancata la zampata finale»

Il mister della Sampdoria ha analizzato il ko inatteso in casa contro gli uomini allenati da Baroni

Genova - «C’è mancato il guizzo per scardinare il Frosinone e trovare il pareggio. I nostri avversari dopo il vantaggio hanno chiuso bene tutti gli spazi e noi abbiamo fatto fatica. Un incidente di percorso che ci lascia l’amaro in bocca»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della gara persa 1-0 contro la formazione allenata da Marco Baroni.



Delusione - «In questo campionato bisogna ammettere che si tratta del primo incidente di percorso dove è necessario reagire subito a partire da domenica a Milano contro l’Inter. Il Frosinone al di là della posizione di classifica ha fatto una gara attenta e noi non ne abbiamo approfittato».



Classifica - Giampaolo sulle ambizioni della squadra ha proseguito: «I ragazzi non erano lucidi, sono entrati in campo per vincere ma non ci sono riusciti e si sono innervositi».