Samp - Frosinone, Giampaolo: «Vogliamo i tre punti»

Deciso il sostituto di Murru, è Tvares. Ballottaggio in attacco

Genova - «Dobbiamo battere il Frosinone ma sappiamo di affrontare un avversario che al di là della classifica lotterà fino all’ultima partita. In queste ultime dieci gare abbiamo perso soltanto due volte, contro Juventus e Napoli che sono di livello superiore a noi»: lo ha dichiarato Marco Giampaolo allenatore della Sampdoria alla vigilia della sfida contro il Frosinone in programma alle 15 allo stadio Ferraris.



Pubblico - Il mister doriano ha poi parlato del pubblico: «Non ho mai sentito fischiare i ragazzi, un fatto che non accade da nessuna parte. Probabilmente il nostro modo di giocare piace ai tifosi per qui giocare in questo stadio è un’arma in più».



Singoli - In casa Sampdoria mancheranno per infortunio Caprari e Barreto mentre Murru è fuori per squalifica. Così Giampaolo: «A sinistra c’è spazio per Tavares mentre al centro Andersen è stato recuperato. Gabbiadini dal primo minuto? Giocherà ma come lui anche Defrel e Quagliarella e forse Sau, un ragazzo che ha avuto un infortunio ma ne è uscito bene».