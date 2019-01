Genova - Passi in avanti da parte della Sampdoria per Manolo Gabbiadini: la punta in forza al Southampton è pronto a lasciare la Premier League dopo una stagione tra alti e bassi.



Cifre - La società è pronta a prelevare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni facendo così un investimento anche per le stagioni successive. In caso di eventuale arrivo di Gabbiadini la Sampdoria deve sfoltire in attacco e il giocatore candidato a uscire in questo momento è Kownacki che piace molto in Bundesliga.