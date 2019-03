Samp, Gabbiadini e Quagliarella in gruppo. Tre a parte

Genova - Meno due a Sampdoria-Milan. Al “Mugnaini” di Bogliasco Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella sono tornati ad allenarsi in gruppo. Dopo una riunione video, la seduta – riscaldamento ed esercitazioni per lo sviluppo tecnico-tattico – si è svolta sul campo 1 sempre sotto gli sguardi attenti dei direttori Walter Sabatini e del ds Carlo Osti.



In mattinata si è rivisto al Poggio Bartosz Bereszynski che ha svolto singole esercitazioni rigenerative tra palestra e campo. Doppia sessione terapica e fisioterapica per Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, quest’ultimo impegnato anche in un lavoro specifico in piscina. Per Edgar Barreto, invece, un’altra giornata tra terapie, fisioterapia e palestra.



