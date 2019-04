Samp - Genoa 2-0. Defrel e Quagliarella, il derby è del Doria

Con un gol per tempo i blucerchiati si aggiudicano la stracittadina

Genova - Sampdoria: Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All.: Giampaolo. A disp: Belec, Rafael, Vieira, Saponara, Jankto, Caprari, Sau, Tavares, Bereszynski, Ferrari, Tonelli.



Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Rolon, Bessa, Veloso, Lazovic; Pandev, Kouamè. All.: Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Gunter, Lerager, Sanabria, Pezzella, Lapadula, Mazzitelli, Radovanovic, Lakicevic, Favilli, Zukanovic.



Arbitro: Calvarese



Primo Tempo

1' Genoa pericoloso con Kouamè, palla fuori di poco



2' Replica immediata della Samp con Linetty, Radu manda in corner



3' GOL SAMP Quagliarella imbecca Defrel che segna da pochi passi



8' Criscito atterra Defrel, è giallo



17' La Samp ha il pallino del gioco, il Genoa fa fatica a ripartire



22' Tiro di Veloso alto sopra la traversa



28' Murru imbecca Praet ma il tiro del centrocampista termina sul l'esterno della rete



30' Ammonito Linetty



32' Colpo di testa di Kouamè, palla fuori



36' Tiro di Quagliarella, Biraschi salva sulla linea



40' Tiro di Veloso, Audero manda in angolo



45' Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0



Secondo Tempo

2' Tiro di Quagliarella, palla sul fondo



6' Rigore per la Samp per fallo di mano di Biraschi che si becca il rosso



7' GOL SAMP Batte Quagliarella e Radu è spiazzato



13' Prandelli toglie Rolon e mette Lerager



14' Giampaolo toglie Linetty e mette Jankto



15' Giallo pesante per Pandev, salta il Torino



20' Tiro di Ramirez, Romero manda in corner



21' Giallo a Romero per gioco scorretto



24' Pandev vicino al gol ma la difesa della Samp manda in corner



26' Giampaolo toglie Defrel applaudito dal pubblico e lascia il posto a Gabbiadini



28' Fuori Kouamè, dentro Sanabria



33' Altra punta in campo per Prandelli: Favilli al posto di Bessa



34' Giallo a Veloso per gioco scorretto



43' Giallo a Lerager per gioco scorretto



46' Ammonito Gabbiadini per perdita di tempo: l'attaccante era diffidato e salta la gara contro il Bologna



48' Tiro di Quagliarella deviato in angolo



49' Finisce qui, la Samp si aggiudica il derby della Lanterna battendo il Genoa 2-0