Samp - Genoa, Defrel: «Segnare al derby è una gioia immensa»

La punta doriana ha aperto le marcature nella stracittadina

Genova - «Il fallo sul mio gol? Non ho visto nulla. Ho solo pensato a sfruttare al meglio il passaggio di Quagliarella. Mentre il rigore ritengo sia netto, se Biraschi non avesse preso il pallone sarei stato a tu per tu con Radu. Detto ciò è stato uno spettacolo vedere i nostri tifosi esultare, non dimenticherò mai questo momento»: lo ha dichiarato l’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel autore della rete del vantaggio contro il Genoa.



Futuro - La punta doriana a chi gli chiedeva lumi sulla sua permanenza ha risposto così: «Ci penserò a fine stagione, adesso mi voglio concentrare sulle ultime gare e portare la squadra più in alto possibile».



Trasferta - Sabato la Sampdoria sarà di scena al Dall’Ara contro il Bologna: «Vogliamo fare una grande partita, adesso non dobbiamo fermarci».