Samp - Genoa, Giampaolo: «Vittoria di carattere. Guai a mollare da qui alla fine»

Il tecnico della Sampdoria ancora imbattuto nei derby tiene alta l'asticella

Genova - «E’ stata una partita dura perché il Genoa non ci ha lasciato molti spazi ma siamo stati bravi a sfruttare quei pochi e a portare a casa la vittoria. Il derby è una partita diversa dalle altre perché oltre al piano tecnico c’è anche l’emozione»: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo commentando la vittoria contro i rossoblu.



Sfida - Il mister blucerchiato ha poi proseguito: «Una vittoria che ci permette di avere qualche chance per raggiugere il nostro obiettivo. Si torna in campo sabato e quindi dobbiamo pensare subito al Bologna e provare a fare punti per non buttare tutto all’aria».