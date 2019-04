Samp - Genoa, Prandelli: «Il gol di Defrel era da annullare, c´era fallo su Romero»

Il tecnico rossoblu arrabbiato per le decisioni arbitrali

Genova - «Sul gol di Defrel c’era il fallo su Romero e poi il rosso a Biraschi non c’era. Il rigore si può dare ma l’espulsione è stata eccessiva, per l’ennesima volta giochiamo ancora in 10 contro 11 e sinceramente è difficile andare avanti così»: è arrabbiato l’allenatore Cesare Prandelli chiamato a commentare il ko contro la Samp.



Sfida - «Il derby è una partita che regala emozioni e io voglio ringraziare il nostro pubblico che non ha mai fatto mancare il suo sostegno. I ragazzi hanno cercato in tutti i modi di rimettere in careggiata la sfida ma non ci sono riusciti e siamo dispiaciuti di ciò».



Campionato - Nonostante il Genoa sia lontano sei punti dal terzultimo posto Prandelli è chiaro: «Fino all’’ultimo ci sarà da lottare per ottenere la salvezza. Sabato contro il Torino non ci sarà Pandev perché era in diffida e quindi da domani proverò altre soluzioni per tornare alla vittoria. Ripeto peccato per le due decisioni arbitrali perché hanno cambiato l’andamento della partita».