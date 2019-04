Samp - Genoa, Veloso: «C´è delusione, dobbiamo rialzarci»

Genova - «La colpa è di tutti quando i risultati non arrivano, brucia aver perso così ma dobbiamo rialzarci subito a partire contro il Torino. Per quanto riguarda gli episodi ritengo che sul primo gol ci sia stato un fallo su Romero mentre sul secondo il rigore c’era ma non avrei dato il rosso a Biraschi»: lo ha dichiarato il centrocampista del Genoa Miquel Veloso al termine della partita persa dal Genoa contro la Sampdoria.



Stagione - «Sicuramente il momento non è dei più positivi, dobbiamo rialzarci al più presto per conquistare gli ultimi punti per raggiungere la salvezza. I tifosi hanno ragione ad essere arrabbiati, ora tocca a noi ripartire e cancellare la sconfitta odierna», ha concluso Veloso.