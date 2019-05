Samp, Giampaolo recupera Andersen

Genova - Ancora lavoro a gruppi per la Sampdoria nell’ultima settimana di allenamenti a Bogliasco prima della conclusione del campionato di Serie A TIM 2018/19. In vista della gara di domenica pomeriggio contro la Juventus, Marco Giampaolo ha suddiviso i calciatori disponibili in due. Per i blucerchiati che hanno giocato di più a Verona: riscaldamento atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partite a tema. Per gli altri, invece: sviluppo della forza in palestra e trasformazione con la palla.



In campo con il gruppo anche Joachim Andersen, al primo test con i compagni dopo il problema muscolare al flessore accusato nel post-partita di Bologna dello scorso 20 aprile. Seduta rigenerativa programmata per Albin Ekdal. Terapie, fisioterapia e individuale specifico di recupero per Nicola Murru. Domani, giovedì, programmato in mattinata il terzo allenamento settimanale.



