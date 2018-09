Samp, Giampaolo ritrova Kownacki: partirà titolare?

La punta polacca ha superato il problema alla caviglia

Genova - Kownacki sì, Caprari no: Marco Giampaolo recupera per Cagliari un attaccante in più rispetto alla sconfitta casalinga contro l’Inter: la punta di origini polacche ha recuperato dall’infortunio patito alla caviglia e potrebbe essere lanciato dal primo minuto per dare la possibilità a Quagliarella o Defrel di rifiatare.



Assenze - Ancora ai box invece Caprari uscito malconcio dalla sfida contro la Fiorentina nel quale si è reso protagonista con un gran gol che ha permesso ai suoi di pareggiare. Giampaolo spera di recupera il suo attaccante per la gara interna contro la Spal in programma lunedì primo ottobre.